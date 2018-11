Casa Albergo Villa Belvedere, una vita in vacanza

La Casa Albergo Villa Belvedere è una struttura immersa nel verde a Montegrino Valtravaglia, in via Cadorna 26 e si propone come il luogo perfetto dove le persone anziane autosufficienti possono decidere di vivere, per scacciare la solitudine e stare in compagnia, senza però avere l’impressione di essere ospiti di una casa di cura, visto che la struttura viene gestita come albergo.

Galleria fotografica Casa Albergo Villa Belvedere 4 di 6

Villa Belvedere è stata chiusa per alcuni anni e oggi rivive grazie alla volontà di Alessia e di suo marito Stefano, una coppia di giovani che ha deciso di iniziare questa nuova avventura, insieme a collaboratori che sapranno coccolare gli ospiti e aiutarli per ogni loro necessità.

Alessia e Stefano hanno deciso di aprire una casa albergo per dare all’anziano la possibilità di vivere in serenità e in compagnia, facilitando al vita anche alle famiglie che spesso non hanno il tempo necessario per dargli le attenzioni che merita e di cui ha bisogno.

Alla Casa Albergo Belvedere si vivrà come in albergo, e gli ospiti potranno trascorrere le loro giornate svolgendo diverse attività, leggendo, ammirando lo splendido panorama tra lago e montagne e vivere la loro quotidianità come fossero in famiglia.

La struttura, disposta su due piani, conta una trentina di posti letto, tra stanze singole, doppie e matrimoniali, dotate di bagno privato, televisione e frigorifero e dal primo piano è a disposizione una cucina completa di tutto dove si possono preparare i pasti se si decide di non approfittare del ristorante.

Il parco è immerso nel verde e lì gli ospiti possono trascorrere del tempo in allegria, insieme anche ad eventuali visitatori esterni e a disposizione hanno anche un campo da bocce dove saranno organizzati tornei.

Una volta alla settimana gli abitanti della Villa Belvedere potranno usufruire di un medico che sarà presente in struttura per prescrivere esami o terapie, visitarli e prendersi cura della loro salute fisica. Un’infermiera professionale sarà poi a disposizione per la somministrazione di punture o per ogni altra esigenza.

Nella grande cucina situata alpino terra, un cuoco si occuperà della preparazione dei pasti e ciascuno potrà scegliere cosa desidera mangiare proprio come in hotel, mentre la colazione sarà a buffet con la disponibilità, nell’arco della giornata, di usufruire del servizio bar.

Il servizio lavanderia sarà affidato a una ditta esterna che ritirerà i capi da lavare e il costo del servizio è compreso nella tariffa di alloggio.

La Casa Albergo villa Belvedere è aperta a tutti gli anziani autosufficienti ma anche a chi si sente solo e desidera vivere in compagnia, servito come in albergo e coccolato dal calore del personale e degli altri ospiti della struttura che insieme formano una famiglia.

Lavorare alla Casa Albergo Villa Belvedere

Alessia e Stefano cercano personale OSS e ASA e una o più persone disponibili per le pulizie e per dare una mano in cucina.

Chi fosse interessato può inviare il suo curriculum a casaalbergobelvedere@libero.it oppure chiamare il numero 348 9586200 (Alessia).

Casa Albergo Villa Belvedere

Via Cadorna 26, Montegrino Valtravaglia

Tel. 0332 589858

Cell. 348 9586200