Comune e bernascone in blu contro il diabete

Il 14 novembre sarà la Giornata Mondiale del diabete: per sostenere la causa fino al 18 novembre saranno illuminati di blu la facciata del Comune di Varese ed il Campanile storico del Bernascone.

Questa iniziativa è solo una delle attività che saranno messe in campo in collaborazione con Adiuvare – Onlus Associazione Diabetici Uniti Varese per dare voce alla tematica nei giorni della giornata mondiale.