Eletti gli assessori del consiglio comunale dei ragazzi

“Ho letto tutti i programmi elettorali presentati dai candidati e mi devo complimentare con loro per essersi messi in gioco anche in modo ambizioso. Sono certa che anche questa nuova giunta farà un ottimo lavoro e sosterrà il sindaco dei ragazzi in modo costruttivo e collaborativo. Sono convinta che i presupposti ci sono tutti”. È il commento dell’assessore al Progresso Marzia Campanella che con il sindaco Gian Luigi Cartabia ha partecipato alle elezioni della Giunta del consiglio comunale dei ragazzi.

Da Campanella oltre ai complimenti anche dei ringraziamenti “a tutte le insegnanti delle classi quarte che hanno preparato e dedicato del loro tempo per accompagnare i ragazzi a intraprendere questo percorso di responsabilità”.

I nuovi assessori sono Gabriele Guirreri e Ettore Verdonia (4A), Raoul Rimoldi e Giorgia Lo Casto (4B), Edoardo Meroni e Samuele Coda (4C), Minorini Giulia e Eros Bravi (4D)

In attesa di collaborare con la nuova Giunta l’assessore dedica un pensiero a chi non è stato eletto: «Questa non è una sconfitta ma è l’inizio di una splendida collaborazione con il consiglio comunale dei ragazzi per fare in modo che la nostra scuola sia migliore sotto tutti i punti di vista».