Gabriele Cirilli, un “mi piace” per trent’anni di carriera

Buio in sala. Fra le note di “I’m a Believer “, dal film d’animazione “Shrek”, in scena Gabriele Cirilli che sfodera subito il suo talento interpretando personaggi del mondo Disney come la Sirenetta, Aladin, Elsa di Frozen. Capacità vocali che già conosce, chi lo ha seguito nelle sue esibizioni in tv per “Tale e quale Show” con Carlo Conti. Inizia così Mi piace, con cui il comico festeggia 30 di carriera e 50 candeline sulla torta, padroneggiando svariati generi del teatro comico: dal monologo alla commedia degli equivoci al cabaret, più canzoni e balletti che lo impegnano in una prova d’attore completa.

E si emoziona ogni volta quando, il pubblico che sa del suo anniversario, canta in coro: “Tanti auguri a te”. Dal titolo, il tema principale trattato: cosa non si fa, per un «mi piace» sui social network? Un pollice alto ci gratifica, un pollice verso il contrario: per quanto, grazie al cielo, non tragico come quello per i gladiatori nell’antica Roma! Oggi siamo tutti, o quasi, alla ricerca di quel pollice all’insù nei social. Il celebre comico lo racconta in questa sua nuova scrittura teatrale, ideata con Maria De Luca, Giorgio Ganzerli, Gianluca Giugliarelli e Alessio Tagliento.

L’attore di Sulmona ha dichiarato: «Oggi in qualsiasi telefonino c’è tutta la nostra vita, più le cosiddette app che svelano gusti, abitudini, priorità. Un tempo, per capire davvero “chi siamo”, ci voleva lo psicologo!». Cirilli ne fa un brioso racconto accompagnato da Umberto Noto, una sorta di strampalato tecnico Huawei che lo interrompe nel clou dei suoi interventi (ottenendo puntualmente il favore del pubblico), per spiegargli come fare il backup dello smartphone, situato al centro della scena, quasi come un simulacro da proteggere! Tra proiezioni video e un clima ad alto tasso comico, Cirilli spiega tutto sulle idiosincrasie tecnologiche come ad esempio circa le vacanze, consapevoli che posteremo foto e che gli amici potrebbero scriverci di tutto. Insomma, un “MI PIACE” lo si desidera sempre! Tra battute e brani ben eseguiti, come “That’s Amore” e “My Way” con lui Umberto Noto, campione di performance da caratterista in tale convincente prova d’attore. Entrambi diretti da Claudio Insegno, abile nel fondere i diversi linguaggi che animano lo show, rendendolo spettacolare e al passo coi tempi.