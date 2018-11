Gianfranco Monti a Progetto 96

On the Road Art Gallery presenta la mostra “Gianfranco Monti” antologica dell’artista gallaratese che sarà inaugurata sabato 24 novembre alle ore 18,30 nello Spazio “Progetto 96” in via Postcastello, 10 a Gallarate con la presentazione critica del dott. Fabrizio Galli.

Gianfranco Monti è stato un artista di spiccata levatura, di grande talento e di notevole impatto, non solo sulla scena artistica italiana, ma anche a livello internazionale. La sua carriera artistica inizia nel 1952 con la sua prima mostra personale a Milano a cui sono seguite numerose esposizioni a Parigi, Londra, Zurigo. Un’arte delicata di tipo figurativo, virando poi, intorno agli anni Sessanta, verso una espressività astratta e materico-gestuale. Risalgono agli anni Settanta, invece, alcune mostre itineranti in tutta Italia e performance d’avanguardia, come quella, celebre, effettuata proprio a Gallarate, in Piazza San Lorenzo.

Gli anni Ottanta hanno visto Gianfranco Monti impegnato in un’assidua ricerca rivolta ad linguaggio dai nuovi contenuti semantici e concettuali, esplorati con l’utilizzo di nuovi materiali, una ricerca apprezzata non solo in Italia, ma anche all’estero a New York, Tokyo, Parigi, dove Monti si è fatto conoscere nel corso degli anni Novanta. In alcune performance, Monti dipingeva, a ritmo di musica, tele lunghissime che poi tagliava e regalava ai presenti; a Parigi, già negli anni Settanta, aveva realizzato dei totem viventi, dipingendo il corpo di alcune modelle”.

Si possono ammirare le sue opere nelle collezioni di musei italiani, come il museo MAGA di Gallarate la Fondazione Dante Bighi a Ferrara e nelle gallerie estere dalla Russia, agli Stati Uniti, fino all’Australia. Ha partecipato a numerose manifestazioni artistiche, con mostre personali e collettive: in Italia ed all’estero ricevendo molti premi e riconoscimenti. La mostra dopo l’inaugurazione sarà visitabile da giovedì a domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e su appuntamento fino al giorno 9 dicembre.