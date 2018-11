Gli alunni della Settembrini premiati in Regione

La scuola primaria L. Settembrini, dell’ istituto comprensivo Varese 3 Vidoletti di Varese ha vinto nella categoria ‘Boy&girl’, il primo premio del concorso ‘Territori mutanti’, l’iniziativa dedicata agli studenti lombardi nell’ambito del programma didattico ‘Natura in movimento‘, premiata a Palazzo Lombardia, presentando, nella categoria ‘Baby’, il lavoro ‘Chi si ferma è perduto’.

IL PROGETTO DELLA XII EDIZIONE – Il progetto, rivolto a tutte le scuole lombarde, ha lo scopo di avvicinare le classi al

territorio attraverso uscite didattiche e approfondimenti in

classe. I ragazzi sono stati chiamati a produrre dei video o

degli album fotografici per interpretazione i territori naturali

locali in un’ottica di conservazione ma anche di evoluzione.

PERCORSO DIDATTICO ATTRAVERSO I CORRIDOI ECOLOGICI LOMBARDI –

Gli alunni, insieme ai loro insegnanti, sono stati premiati

all’Auditorium Testori, dal presidente di Regione Lombardia

Attilio Fontana e dall’assessore regionale all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi.

Il premio, che consiste in una visita guidata di un giorno in una delle aree protette dei Parchi regionali lombardi, ha ricevuto la seguente motivazione: “Il gioco rappresenta in modo efficace il complesso percorso didattico che la classe ha sviluppato sulle reti e sui corridoi ecologici della Lombardia coinvolgendo i diversi soggetti territoriali e ARPA Lombardia”.