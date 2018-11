Gli animali selvatici del bosco: video e giochi sonori

“Il tasso e la volpe”, e più in gfenerale gli animali selvatici dei nostri boschi saranno i protagonisti della giornata promossa da Legambiente e Comune di Tradate per sabato 1 dicembre a Villa Truffini (corso Bernacchi 2), interamente dedicata ai video girati dalla Gev (Guardia ecologica volontaria) Silvio Colaone, per lo più all’interno del Parco Pineta.

Un’occasione per grandi e piccini per imparare a riconoscere gli animali del territorio, come vivono e soprattutto dove guardare per riuscire a vederli.

Un mix di video sulla vita nei boschi sarà proiettato in mattinata, dalle 10 alle 12 e poi di nuovo nel pomeriggio, alle ore 16: 45 minuti di videoproiezioni seguite dal gioco “Indovina chi”, basato sulla registrazione delle “voci” degli animali nel bosco.

Una seconda videoproiezione con gioco finale è prevista per le ore 17 e alle 18 una breve conferenza di Colaone per raccontare al pubblico più curioso come vivono tassi, volpi cervi e altri animali per concludere con un piccolo aperitivo.

Per maggiori informazioni www.legambientetradate.it.