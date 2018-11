Infermieri di Varese: “Alla violenza rispondiamo con la cura”

Anche gli infermieri di Varese si schierano dalla parte delle donne e di tutte le persone vittima di violenza e lo fanno assieme all’Associazione Amico fragile, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza”. Sabato 25 novembre verrà allestita una installazione multimediale interattiva presso il centro commerciale “Le Corti” di Varese, dalle ore 11.00 alle ore 18.00, per dire un fermo “No alla violenza! Gli infermieri rispondono con la cura“.

L’associazione Amico Fragile ha aperto quest’anno all’interno della ASST Sette Laghi di Varese il centro antiviolenza AMICO FRAGILE DICO_DONNA, con lo scopo di sostenere le donne vittime di violenza.

Il centro offre alle donne:

– Supporto psicologico, sociale e legale ad integrazione dell’assistenza sanitaria e medico-legale sia al Pronto Soccorso Ginecologico Ospedale F. Del Ponte (in caso di violenza sessuale) che al nel Pronto Soccorso Ospedale di Circolo (in caso di maltrattamento);

– Ascolto, accoglienza, assistenza psicologica ed assistenza legale, indipendentemente dall’etnia, nazionalità, religione, orientamento sessuale, condizione economica della donna (sede nel padiglione 13 dell’Ospedale di Circolo)

Il centro si avvale esclusivamente di operatrici professionali qualificate e con provata esperienza e ha come regole assolute della sua attività la riservatezza, la non discriminazione, l’efficienza e l’efficacia, la continuità del servizio, la gratuità delle prestazioni. Gli infermieri di Varese hanno realizzato un video che racconta in maniera semplice e incisiva cos’è la violenza e come trovare la forza per denunciare e cominciare il percorso di cura, con l’aiuto concreto dell’Associazione Amico fragile e degli esperti che mette a disposizione.

“Mi prendo cura di te, contro la violenza scelgo la cura”