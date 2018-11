Ipc Verri, gli studenti tornano a scuola

Il referente del settore Edilizia e servizi scolastici della Provincia ha dato il via libera alla ripresa delle lezioni all’Ipc Verri dopo l’evacuazione decisa giovedì scorso dopo che si erano verificati scricchiolii e vibrazioni al secondo piano dell’edificio, forse causati da un cantiere in via Rovereto.

La comunicazione è arrivata alle 17 di ieri sera, domenica, alla dirigente scolastica Laura Maineri: “Stante le positive risultanze ovvero la conferma di idoneità statica del plesso scolastico con la presente si anticipa la revoca dell’ordinanza di chiusura dell’istituto. Seguirà formale atto di revoca”.

La dirigente ha disposto la riapertura del plesso di via Torino e la regolare ripresa delle attività a far data da oggi 19 novembre 2018.