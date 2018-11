La Casoratese presenta al pubblico il Concerto di Santa Cecilia 2018

Novembre sta per finire e come tradizione consolidata il Corpo Musicale “La Casoratese” insieme alla sua Junior Band presentano il Concerto di S.Cecilia 2018.

Un importante appuntamento per gli amanti della musica originale per orchestre a fiati, perché è facile identificare il concerto di S.Cecilia come il concerto di gala che conclude la stagione concertistica, anche se non si deve dimenticare il tradizionale concerto di Natale.

Nel corso degli ultimi anni “La Casoratese” ha conosciuto un continuo sviluppo. Una lenta corsa che ha portato ad un organico che oggi conta quasi cinquanta musicanti attivi. Il cambiamento è palese osservando la sezione delle percussioni che ora occupa una buona parte dell’area orchestrale, ma la cosa più importante da sottolineare che la crescita è stata soprattutto tecnica e musicale.

Concorsi, concerti, importanti inviti ad esibizioni fuori dalle “mura casoratesi”, hanno contribuito a creare gli stimoli necessari per una progressione qualitativa che ha permesso al M° Emanuele Maginzali di alzare l’asticella ogni anno e di affrontare sempre nuove sfide come quella che verrà proposta questo sabato sera.

Non ci si può dimenticare di citare la Casorate Junior Band, reduce quest’anno dal primo premio della sezione bande, vinto al concorso nazionale “Insieme per suonare danzare cantare” a Verbania. Il giovane gruppo diretto dal M° Diego Pavanello sarà l’aperitivo della serata presentando al pubblico due brani originali per banda molto particolari.

La serata proseguirà con il concerto de “La Casoratese” che sarà diviso in due parti: nella prima si affronteranno brani di compositori di fine 1800. Un gruppo “inglese” come Gustav Holst, Percy Grainger e Vaughan Williams hanno ancora una enorme importanza nel repertorio per orchestre di fiati, quanto lo sono stati Mozart e Beethoven per le orchestre sinfoniche. Nella seconda parte l’orchestra spazierà in composizioni del repertorio moderno dove il tema conduttore sarà l’avventura e il divertimento all’ascolto sarà assicurato.

Il concerto di sabato 24 novembre inizierà alle ore 21, nella palestra comunale che appositamente attrezzata, si trasformerà in sala concerto.

L’ingresso come sempre è gratuito.

L’evento è patrocinato dal Comune di Casorate e dall’ ANBIMA.