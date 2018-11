La SCS cresce in difesa, ma Crema è troppo forte

Nuovo KO, questa volta in trasferta, per la SCS Varese che non riesce a conquistare il primo successo della sua avventura nel campionato di A2 femminile. Questa volta le biancorosse si sono arrese alla Parking Graf Crema, mostrando però progressi convincenti rispetto alle uscite precedenti.

Contro le cremasche, logiche favorite dell’incontro, la SCS è riuscita a mantenere una buona costanza, facendo sudare le proverbiali sette camicie alle padrone di casa. La squadra di Ferri si è affidata soprattutto alla difesa per sopperire a un attacco non certo “abbondante”, rallentando Crema fino al 20-16 di metà partita.

Divario poi allungato dal pivot di casa, Alice Nori (19 punti), che ha scavato un break difficile da chiudere per una Varese dalle percentuali troppo basse per fare il colpaccio (appena il 22% da 3 punti). Premazzi (foto in alto) e Beretta le migliori marcatrici biancorosse con 12 punti ciascuna.

«La nostra difesa è riuscite a mordere, lasciando Crema a soli 52 punti, ma il problema principale nostro ora è l’attacco» ha confermato coach Ferri nel dopo gara. «Non possiamo pensare di vincere facendo 40 punti, però dobbiamo continuare ad avere fiducia in quello che facciamo. Stiamo lavorando bene, e il risultato arriverà».

Parking Graf Crema – SCS Varese 52-40

(14-10; 20-16; 41-29) Crema: Melchiori 7, Nori 19, Capoferri, Iuliano, Blazevic 3, Caccialanza 7, Parmesani 1, Cerri 5, Grassia, Rizzi 10. All. Sguaizer.

Varese: Mistò E., Beretta 12, Misto F. 4, Biasion, Petronyte 2, Premazzi 12, Sorrentino, Visconti 2, Rossi 8, Polato. All Ferri.

CLASSIFICA (dopo 6 giornate): Villafranca, Costa Masnaga 12; Moncalieri, Crema, Castelnuovo Scrivia 10; Itas Bolzano, Udine, S. Martino di Lupari, Carugate 6; Vicenza, Milano, Ponzano, Marghera, 4; Val Bruna Bolzano 2; Albino, VARESE 0.