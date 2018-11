La tradizione del Natale in Villa De Strens

Lunedì 3 dicembre le classi prime e seconde della scuola primaria di Gazzada Schianno, saranno ospiti a Villa De Strens per una giornata di addobbi e decorazioni natalizie. Nell’atrio del Municipio per tutto il periodo delle feste un Albero di Natale e il Presepe con statuine e addobbi creati dagli alunni porteranno allegria a tutti coloro che si recheranno in Municipio.

La tradizione nata ormai da diversi anni è un momento di festa per tutti i partecipanti che tra una canzone di Natale e una fetta di pandoro cominciano ad immergersi nella magica atmosfera natalizia.

I ringraziamenti dell’amministrazione vanno in particolare al Dirigente Scolastico professor Residori e alle insegnanti per la loro collaborazione e pazienza, ad un volontario della Proloco per l’aiuto e a tutti i piccoli alunni che hanno acceso le luci del Natale a Villa De Strens.