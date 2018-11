Lago Maggiore a rischio di esondazione, ecco dove e quando

Il livello del Lago Maggiore è tornato a salire. Dopo le forti perturbazioni della scorsa settimana che hanno rovesciato nel lago 850 miliardi di litri d’acqua, le previsioni per i prossimi giorni annunciano nuove intense precipitazioni che potrebbero portare il Verbano a rompere gli argini. Martedì mattina alle 10 il livello medio del bacino ha segnato 193,7 centimetri sullo zero idrometrico e già a mezzogiorno a Sesto Calende si sono toccati i 2 metri di altezza, con una crescita di più di 3 centimetri all’ora.

Ecco quindi -comune per comune- le principali soglie di esondazione sulla sponda lombarda secondo le altezze che indica il Centro Geofisico Prealpino.

Tra i 2 metri e i 2 metri e mezzo

Quando il lago raggiungerà i due metri la prima località in cui l’acqua uscirà è a Monvalle. Qui la acque arriveranno sulla spiaggia comunale e nelle aree di Gurée Beach del Campeggio Lido. A 2 metri e 12 l’esondazione sarà a Laveno Mombello e interesserà in Piazza Caduti del lavoro e lungo Lago del Gaggetto mentre aggiungendo altri 8 centimetri si raggiungerà via Lido e Chiosco Noce ad Angera. Poi il lago raggiungerà Porto Valtravaglia: a 2 metri e 40 sul Lungo lago della Piazza mercato e a 2 metri e mezzo all’imbarcadero.

Le previsioni per i prossimi giorni, comunque, fanno prevedere che non si dovrebbe superare questa soglia. Le simulazioni del Consorzio del Ticino ipotizzano che si toccheranno i 238 centimetri.

Tra i 2 metri e mezzo e i 3 metri

A 275 centimetri il lago romperà gli argini sia a Pino nelle zone del campeggio e al livello del molo e sia ancora a Porto Valtravaglia sulla Provinciale 69 davanti al Bar “Il Sole”. Raggiunti poi i 2 metri e 87 il lago raggiungerà Piazza Volta a Laveno Mombello mentre 5 centimetri sotto i 3 metri di altezza il Verbano raggiungerà il lungolago basso all’inizio del Viale Pietro Martire ad Angera e ai giardini comunali e in Piazzale Rapazzini a Ispra.

Tra i 3 metri e i 3 metri e mezzo

A 3 metri a Monvalle Gurée Beach sarà sott’acqua e l’acqua lambirà le abitazioni, a 3 metri e 10 l’acqua sarà in Viale Repubblica ad Angera, a 3 metri e 15 anche Luino sarà raggiunta con il lago nella zona dell’imbarcadero e a 3 metri e 35 primi allagamenti a Germignaga nel parco e campeggio Boschetto. Raggiunti i 3 metri e mezzo si sarà toccata la quota massima raggiunta durante l’esondazione del 2002, soglia toccata il 29 novembre (qui la cronaca di quei giorni).

Tra i 3 metri e mezzo i 4

A 3 metri e 60 saranno raggiunti il lungolago e piazza Libertà a Luino e anche l’imbarcadero degli aliscafi ad Angera mentre 5 centimetri più in su sarà sott’acqua l’imbarcadero di Santa Caterina del Sasso. A 370 centimetri sullo zero il Verbano romperà gli argini in tante località: Sesto Calende in piazza De Cristoforis, Laveno Mombello nel piazzale della stazione, a Ranco sul piazzale del Lungolago e a Luino nell’area dell’imbarcadero. A 3 metri e 75 sarà raggiunto il livello massimo toccato dalla piena del 2014, il 17 novembre.

Un’immagine della piena del 2014

Superato quel record e raggiunti 6 metri e 81 centimetri si arriverà alla quota fissata dalla Prefettura di Varese per indicare il livello di esondazione generale del lago.

Sopra i 4 metri

Superati i 4 metri sono poche le località ancora all’asciutto nelle zone più vicine alla costa. A quella quota il lago esonderà in piazza Volta ad Angera, 20 centimetri più su in piazza Liberà a Luino e a 29 centimetri si toccherà il livello massimo della piena del ’93. Più in su, a 4 metri e 35 il lago avrà raggiunto anche Piazza della Vittoria ad Angera e a 40 centimetri sarà toccata la provinciale 69 a Luino. A 4 metri e 70 sarà record storico con il livello massimo raggiunto dall’esondazione del 2000, il 17 ottobre.