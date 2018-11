Lanternata di San Martino, la magia del bosco di notte

Domenica 11 novembre torna la lanternata di San Martino, la bella iniziativa per i bambini proposta dall’associazione On in collaborazione con la Protezione civile e gli Alpini d Cuasso e il dolce contributo della pasticceria Bacilieri.

L’appuntamento è per le 17.15 al parcheggio di via Poncione (località Alpe Tedesco) per una bella passeggiata su un percorso non impegnativo e adatto a tutti nel bosco illuminato solo da lanterne. I partecipanti devono portare la propria lanterna.

Durante il cammino si canterà insieme la canzoncina riportata sulla locandina, ci saranno intrattenimenti a sorpresa e infine ci si ritroverà a fare merenda con the, biscotti e altre cose buone. Partecipazione gratuita.

La locandina