Tra le grandi macchine della Sesa, dove il legno è fatto di lamiera

Lastre di lamiera lucenti che non si possono nemmeno sfiorare per non buttare decine di migliaia di euro, macchinari che smussano e lisciano sparando sabbia, altri che tagliano con l’acqua. I ragazzi della terza media delle scuole Dante Alighieri di Olgiate Olona hanno visitato la Sesa spa, azienda che produce stampi in lamiera per laminati. Qui sono in grado di riprodurre qualsiasi superficie, soprattutto quelle di legno ma non solo.

Carlo Santori, terza generazione insieme a Luca a condurre l’azienda di via Mantova, ha accolto gli studenti raccontando un po’ di storia dell’azienda dagli albori, con il nonno alla guida, alla generazione successiva che ha rimodernato e ingrandito l’azienda, fino alla terza che si è occupato dell’internazionalizzazione.

I ragazzi hanno poi visitato i vari reparti, hanno conosciuto gli operai che vi lavorano e il tipo di mansioni che svolgono. Santori ha spiegato l’importanza della formazione: «La nostra politica aziendale è quella di investire nei nostri collaboratori che vogliono crescere – spiega – gli paghiamo i corsi di aggiornamento che gli permettono di acquisire competenze importanti per noi ma che poi fanno curriculum anche per il nostro dipendente».

L’insegnamento che Santori ha voluto lasciare ai ragazzi è che ogni obiettivo si raggiunge solo con l’impegno, qualsiasi esso sia. L’imprenditore olgiatese ha anche posto l’accento sull’importanza di queste visite: «Di recente abbiamo inserito in azienda un giovane proveniente dalle scuole superiori del territorio – spiega – questo per noi è molto importante quindi sono sempre contento di portare i ragazzi all’interno dei nostri reparti produttivi, sperando di torvare tra di loro qualcuno che abbia passione e voglia di crescere anche in questo settore».