Legnano – Varese, è big match al “Mari”

È tempo di big match al “Mari” dove il Legnano ospiterà il Varese per una sfida tanto importante per la classifica del Girone A di Eccellenza, quanto storicamente romantica.

Le strade di lilla e biancorossi si sono incrociate tantissime volte, dando corso anche a sfide che sono entrate nella memoria storica delle due società. Il peccato sta nella serie: le due piazze meritano ovviamente palcoscenici migliori dell’Eccellenza; la speranza è quella di raccontare questa sfida in altre categorie tra pochi anni.

L’appuntamento è per domenica 4 novembre, fischio d’inizio alle ore 14.30.

Il Varese arriva da due sofferte vittorie: prima quella in campionato contro l’Alcione, poi quella in Coppa Italia a Besozzo contro il Verbano, con il passaggio del turno conquistato ai calci di rigore. In classifica Camara e compagni hanno appena raggiunto il secondo posto, scavalcando proprio i lilla nel corso dell’ultima domenica di calcio.

I lilla, ora gestiti dalla famiglia Munafò, hanno deciso di azzerare lo staff dirigenziale, affidando il ruolo di direttore generale a Romualdo Capocci e come allenatore l’esperto Giampiero Erbetta. I lilla in classifica sono dietro un punto rispetto al Varese e arrivano dal pareggio senza reti a Solbiate Arno contro il Busto 81.

Il Varese ha appena tesserato il difensore centrale Orlando Urbano, che darà esperienza a un reparto che a oggi è giovanissimo con un classe ’99 e tre 2000. In attacco, dopo il turn over di Coppa Italia, tornerà Vegnaduzzo al centro dell’attacco con Camara, Lercara, Scaramuzza e Piqueti che si giocheranno i tre posti sulla trequarti.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #LegnanoVarese e #DirettaVn sui social.