Lezioni di nuoto personalizzate grazie a Bardello Corsi

«Questo bimbo, fino a oggi, non ha mai praticato sport senza la guida di un familiare. L’associazione Bardello Corsi ha deciso, in accordo con la scuola e con l’appoggio dell’equipe socio educativa che lo ha in cura, di destinare l’avanzo d’esercizio per offrirgli un corso di nuoto, con un insegnante laureato in scienze motorie e specializzazione in didattica dello sport».

Un nuovo piccolo miracolo, dunque, per Lisa Astori che quattro anni fa, con l’ex sindaco Egidio Calvi, decise di costituire l’associazione “Bardello Corsi” che oggi conta 270 associati.

Dal giovedì 25 ottobre, per tutti i giovedì di questo anno scolastico, il bambino potrà svolgere l’attività sportiva, sotto la supervisione di un maestro specializzato. Inizialmente frequenterà da solo, in seguito, se sarà possibile, potranno essere inseriti altri bambini che a causa delle problematiche legate alla loro disabilità non potrebbero fare sport.

Lisa Astori è particolarmente fiera di essere riuscita a organizzare questo progetto: lei è stata atleta azzurra di nuoto sincronizzato, da anni è insegnante di fitness ed è maestra di ruolo nella scuola primaria. Bardello Corsi è la sintesi perfetta del suo amore per lo sport e della sua passione per l’insegnamento, che parte principalmente da chi ha qualche difficoltà in più nell’accedervi.

Destinare l’utile dell’associazione per finanziare il corso di nuoto di questo bimbo è la realizzazione del vero scopo di Bardello Corsi: avvicinare allo sport, fare qualche cosa di concreto per vivere bene, utilizzare le risorse economiche per realizzare qualche cosa di buono.

La soddisfazione più grande è vedere la foto del bimbo, in accappatoio e cuffia, pronto per la sua prima lezione di nuoto: questa foto, pubblicata sulla pagina Facebook di Bardello Corsi, ha immediatamente riscosso tantissimi commenti positivi, molte condivisioni, tanti like, proprio come il post in cui si annunciava la partenza del progetto. Bardello Corsi non ha scopo di lucro e intende, da una parte, offrire corsi di fitness di qualità ad un prezzo accessibile a tutti, creando anche un luogo d’aggregazione, un luogo in cui stare bene e, dall’altra, donare tutto l’avanzo d’esercizio per opere socialmente utili.

Dalla sua nascita a oggi Bardello Corsi è riuscita a donare:

. una giostra inclusiva già installata da tempo presso il parco comunale;

. diverso materiale ad uso della scuola primaria del paese: un “tatami” per le attività a terra, la copertura di un materasso in palestra, un defibrillatore;

. un progetto sportivo inclusivo per un bimbo disabile