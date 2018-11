Da lunedì si potrà avere la nuova Carta d’identità elettronica

Arriva anche a Lavena Ponte Tresa la nuova Carta di identità elettronica.

Da lunedì 3 dicembre sarà possibile richiedere l’emissione della nuova Carta (Cie), che sostituirà gradualmente il vecchio documento cartaceo che, salvo alcuni casi previsti dal Ministero, non potrà più essere rilasciata.

Le carte di identità già emesse restano comunque valide fino alla loro naturale scadenza e dunque il nuovo documento potrà essere richiesto solo a partire dal 180° giorno precedente tale scadenza.

La Carta elettronica costerà agli utenti 22 euro e 50, e richiede una procedura di circa 15 minuti.

Il cittadino dovrà presentarsi personalmente presso gli sportelli dell’Ufficio anagrafe munito di: carta d’identità in scadenza; una fotografia formato tessera recente; tessera sanitaria.

Il Comune acquisirà i dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero dell’Interno, il quale provvederà alla stampa, personalizzazione e consegna del documento presso l’indirizzo indicato dal titolare, oppure presso il Comune, entro 6 giorni lavorativi.

Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta, l’Amministrazione comunle raccomanda ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio anagrafe in anticipo rispetto alla data di scadenza dell’attuale carta d’identità (non prima, comunque, di 180 giorni dalla naturale scadenza).

I cittadini maggiorenni hanno la possibilità di chiedere che sul proprio documento venga segnalato il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di decesso.