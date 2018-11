Malore mentre aspetta di scaricare, muore camionista

Hanno ripetutamente bussato alla portiere e al finestrino e quando si sono accorti che il conducente non si muoveva hanno dato l’allarme. Sono stati i dipendenti del punto di vendita di via Monte Grappa ad allertare carabinieri, pompieri e ambulanza per il malore costato la vita ad un camionista 58enne di Novara.

L’uomo è arrivato intorno alle 6 davanti al supermercato dove doveva scaricare ma non è mai sceso dal mezzo. I soccorritori hanno sfondato il vetro ma quando sono arrivati a lui era già troppo tardi.

Così terminati gli accertamenti è stata rimossa la salma e il mezzo. Le operazioni si sono protratte quasi fino a mezzogiorno. Sono stati avvisati i familiari mentre il corpo è stato già affidato all’impresa di pompe funebri.