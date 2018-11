Mercatini e villaggi di Natale in Valtellina

La stagione dei mercatini è alle porte e per tutto il mese di dicembre in Valtellina, oltre alle tradizionali bancarelle con doni e addobbi caratteristici, sono in programma una serie di eventi dedicati al Natale e alle feste.

Il calendario con i principali appuntamenti:

Alta Valtellina

LIVIGNO Villaggio di Natale (c/o Piazza del Comune): dal 6 al 23 dicembre, tutti i giorni dalle 14.30 alle 19. Nei giorni festivi (8, 9, 16 e 23 Dicembre) dalle 10.30 alle 19

BORMIO Il 7 dicembre in piazza Cavour e l’8 dicembre presso il Supermercato Le Corti, dalle 10 alle 19 Il 30 dicembre nella piazzetta antistante il Comune e lungo via Roma dalle 10 alle 19

VALDIDENTRO Dal 7 al 9 dicembre, dalle 10 alle 23, i Mercatini di Natale e molte altre attività collaterali tra cui musica dal vivo e laboratori per bambini, senza dimenticare l’arrivo di Babbo Natale e della sua fantastica casa

VALFURVA Il 29 dicembre, dalle 10 alle 18 in piazza Magliavaca a S. Caterina Valfurva

SONDALO L’8 dicembre, in occasione di Strade di Cioccolato, mercatini di Natale dalle 10 alle 17

Tirano e dintorni

TIRANO In piazza Cavour dalle 8 alle 18 nel chiostro in piazza del Comune

MAZZO DI VALTELLINA Il primo e 2 dicembre, in piazza S. Stefano, mercatini di Natale, con artigiani, prodotti tipici, idee per le feste, mostre, laboratori, visite guidate gratuite ai monumenti, intrattenimenti, musica e molte altre attività

VILLA DI TIRANO Sabato 8 dicembre in piazza Torelli

APRICA Il primo e 2 dicembre, dal 7 al 9 dicembre, dal 15 al 16 dicembre e dal 22 dicembre al 6 gennaio 2019, il Villaggio di Natale è aperto dalle 10 alle 19

Sondrio e dintorni

SONDRIO Dal primo al 24 dicembre, durante la kermesse Sondrio è… inverno!, mercatini di Natale e molte altre attività per adulti e bambini

ALBOSAGGIA Il 15 e 16 dicembre, dalle 12 alle 20, lungo le vie del centro

VALMALENCO A Caspoggio, dalle 15 alle 22, Christmas Village – La casa di Babbo Natale Morbegno e dintorni

PIANTEDO Il 2 dicembre, dalle 10 in avanti presso la Tensostruttura e Palestra comunale

MORBEGNO 8, 15 e 22 dicembre, lungo via Garibaldi e presso i giardini pubblici di via Cortivacci

Valchiavenna

CHIAVENNA E DINTORNI A Prata Camportaccio domenica 18 novembre Il 24 e 25 novembre a Mese nelle Vie del centro, in zona Biblioteca/scuole Il 2 dicembre, dalle ore 10 nel centro storico di Novate Mezzola, mercatini di Natale e presepe

MADESIMO Dal primo al 9 dicembre e dal 22 dicembre al 6 gennaio 2019, in piazza Bertacchi, villaggio di Natale (sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 | infrasettimanale dalle 15 alle 18)

