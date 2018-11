Mercatino di Natale a Villa Buttafava

Il 18, 24 e 25 novembre 2018, nella splendida cornice di Villa Buttafava, in via Trento 44 a Cassano Magnago, torna come da tradizione l’undicesima edizione del Mercatino di Natale. Lo scorso anno oltre 8000 persone hanno visitato il mercatino, la bellezza della sua atmosfera e dei prodotti esposti.

L’ingresso al mercatino, aperto dalle 10 alle 20 è gratuito e sono previste tante novità e molti nuovi espositori.

Quest’anno ci saranno vari momenti di intrattenimento: il coro degli Alpini “Rosa delle Alpi”, il coro “Armonico in…canto”, gli alunni della sezione musicale delle scuole medie Orlandi di Cassano, gli zampognari, Babbo Natale e uno spettacolo di fuoco, che aiuteranno a rendere magica l’atmosfera soprattutto dopo l’imbrunire.

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai bambini, con “Il villaggio degli elfi”, uno spazio loro dedicato, curato da AVIS Cassano Magnago, con laboratori, giochi, animazione, truccabimbi e… Babbo Natale in persona!

Come sempre, vi aspettano gli oltre cento espositori, posizionati all’interno e all’esterno della villa, con stand di artigianato, prodotti naturali, decorazioni natalizie, presepi, borse, tovaglie, collane, gioielli e molto altro. Per il settore alimentare troverete stand di prodotti tipici e biologici, formaggi e salumi, birra, liquori, miele, marmellate, tisane, ecc… Ci saranno anche diverse associazioni con le loro proposte. Durante tutto il giorno sarà attivo il servizio bar e ristoro.

Alcuni espositori saranno dotati di Pos per i pagamenti e la grande novità del 2018 è che potrete portarvi a casa anche un ricordo del mercatino: il magnete e la tazza da colazione!

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, sfruttando tutti gli spazi al coperto.

Se volete godervi una visita in tutta tranquillità, gli organizzatori consigliano la visita il sabato o la domenica mattina.

E’ a disposizione dei visitatori una navetta che percorrerà la salita di via Trento e un collegamento, solo domenica pomeriggio, con il parcheggio sito in via Sant’Anna (Borgorino).

Quale migliore occasione di poter fare gli acquisti dei regali di Natale in un solo luogo, in un solo giorno e in un’atmosfera magica e suggestiva? Non mancate!

Durante gli orari di maggiore affluenza, l’ingresso alle sale della villa sarà scaglionato per motivi di sicurezza. Verrà istituito un senso unico in via Trento e il divieto di sosta lungo la salita, per poter permettere il regolare transito della navetta.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet o la pagina Facebook, scrivere a info@villabuttafava.it o chiamare i numeri 348 3125019 oppure 0331 207821

PROGRAMMA MERCATINO DI NATALE VILLA BUTTAFAVA

Domenica 18 novembre

Dalle 10 alle 12: pastori Zampognari e laboratorio creativo per bambini *

Dalle 14 alle 16: truccabimbi *

Dalle 15 alle 16.30: concerto itinerante del coro degli Alpini “Rosa delle Alpi” di Cassano Magnago

Dalle 15.30 alle 17.30: incontra Babbo Natale! *

Dalle 17.00 alle 18.30: spettacolo di fuoco

* Il villaggio degli Elfi è a cura di AVIS sezione Cassano Magnago

Dalle 10:30 alle 19:30 navetta di via Trento, 20. Dalle 14.30 alle 18.30 navetta dal parcheggio di via S. Anna (Borgorino)

Sabato 24 novembre

Dalle 10 alle 12: laboratorio creativo per bambini *

Dalle 10 alle 12: intrattenimento musicale a cura degli alunni della sez Musicale Scuole Medie Orlandi di Cassano Magnago (saxofono, flauto, chitarra, percussioni)

Dalle 11 alle 12: pastori Zampognari

Dalle 14 alle 16: truccabimbi *

Dalle 15.30 alle 17.30: incontra Babbo Natale ! *

Dalle 15 alle 17: intrattenimento musicale a cura degli alunni della sez Musicale Scuole Medie Orlandi

Dalle 17 alle 18: pastori Zampognari

* Il villaggio degli Elfi è a cura di AVIS sezione Cassano Magnago

Dalle 10.30 alle 19.30 navetta da via Trento, 20

Domenica 25 novembre

Dalle 10 alle 12: laboratorio creativo per bambini *

Dalle 14 alle 16: truccabimbi *

Dalle 15.30 alle 17.30: incontra Babbo Natale! *

Dalle 16.30 alle 18.30 : concerto itinerante del coro a cappella “Armonico in…canto”

Dalle 17.00 alle 18.30: spettacolo di fuoco

* Il villaggio degli Elfi è a cura di AVIS sezione Cassano Magnago

Dalle 10.30 alle 19.30, navetta da via Trento, 20 e dalle 14.30 alle 18.30, navetta anche dal parcheggio di via S. Anna (Borgorino)