Micio e Fido, insieme a noi anche dopo

Sono due milioni le famiglie italiane che hanno in casa le ceneri dei propri amici pelosi, circa 3 milioni di cani e gatti cremati dopo la loro morte e deposti nelle urne cinerarie sono sui comodini e sui tavoli delle nostre case, simbolo questo di un amore sempre più indissolubile che unisce gli uomini agli animali ed in particolare a quelli di casa che vengono oramai considerati come parte della famiglia.

A questi occorre poi aggiungere almeno un altro mezzo milione di animali domestici con predominanza dei cani che sono stati sepolti nel giardino di casa e le migliaia di cani e gatti che riempiono gli ancora pochi cimiteri per animali presenti in Italia, fenomeno quest’ultimo in notevole espansione.

«Sono numeri importanti- dice Lorenzo Croce presidente di Aidaa, Associazione italiana difesa aniali e ambiente – che ci ricordano come spesso Micio e Fido sono considerati parte integrante delle nostre famiglie. Vorrei sottolineare però i costi alti delle cremazioni che per i cani arrivano fino a superare i 1500 euro per cremazione, trasporto ed urna cineraria, con una media di 400 euro mentre per i gatti si va da un minimo di 200 fino a un massimo di 500 euro per il servizio di cremazione, urna e trasporto. Costi che noi consideriamo elevati e per questo chiediamo alle imprese di pompe funebri di introdurre i funerali a prezzi calmierati anche per micio e fido”.