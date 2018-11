Mils festeggia vent\'anni con cento radio esposte... sul vagone

Con l’esposizione di 100 radio della prestigiosa collezione di Domenico Cutrupi il Mils, museo dell’industria e del lavoro saronnese ha festeggiato il proprio ventennale.

E’ stato il presidente Arnaldo Siena con tutto il team di volontari che tiene vivo il museo e continua ad accrescerne la dotazione (nel 2017 sono arrivati i visori 3D per un inedito viaggio sul vagone d’inizio secolo) ad accogliere i tanti cittadini ed autorità che non hanno voluto mancare all’appuntamento.

A richiamare anche tanti appassionati la mostra con oltre 100 radio d’epoca donate dalla famiglia di Domenico Cutrupi. Anzi a raccontare la passione del collezionista e il valore degli esemplari più preziosi è stato il figlio Salvatore mentre i presenti hanno potuto ammirare i diversi modelli posizionati all’interno di due vagoni situati all’ingresso del museo. Non è stata l’unica acquisizione del 2018. Quest’anno il patrimonio museale si è arricchito anche con l’arrivo di 3 ulteriori rotabili d’epoca messi a disposizione da Ferrovie Nord Milano.

La ricorrenza è stata anche l’occasione per ricordare come quest’anno il Mils abbia ottenuto da Regione Lombardia il riconoscimento di “soggetto di rilevanza regionale per gli anni 2018 – 2020”.