“Il Mostro rosa” a merenda

Il nuovo appuntamento con le “Favole a merenda” della Piccola compagnia instabile è per sabato 3 novembre alle ore 16 nella sala Triacca di via Volta 26, ad Azzate.

Sazio della scorpacciata di streghe e paurosissimi mostri della notte di Halloween, il cantastorie Mirko Sartorio proporrà ai bambini di affrontarre la paura da un altro punto di vista attraverso la storia del “Mostro Rosa”, per dimostrare quanto la siversità sia fondamentale per arricchire la società.

Una narrazione ricca di magia e giochi teatrali seguiti, come sempre, dalla merenda offerta a tutti i bambini.

Per info costi e prenotazione contattare il numero 335 5420751.