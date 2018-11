Il naso del cane a servizio dell’uomo

Vi siete mai chiesti come un cane possa trovare una persona scomparsa? Come si riesca a segnalare minime sostanze stupefacenti abilmente nascoste? E ancora, come mai ogni volta che uscite in passeggiata il vostro cane annusa tutto?

A tutte queste domande ed a molte altre risponderà Raffaele Corti, educatore cinofilo Ficss, tecnico di ricerca olfattiva e formatore dell’unità cinofila del gruppo della protezione civile dei volontari del Lario.

Giovedì 22 Novembre dalle ore 20.30 sarà ospite di Rolling Dogs Asd alla Biblioteca BICA di Carnago.

La serata è gratuita, iscrizione obbligatoria.

