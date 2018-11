Natale in Val Vigezzo, la stagione dei mercatini si apre a Malesco

Natale si avvicina e il primo appuntamento con i tradizionali mercatini che per tutto il mese di dicembre animeranno la Val Vigezzo è in programma per domenica 25 novembre a Malesco.

Dalle 10 alle 18 il centro del paese ospiterà bancarelle di artigianato, addobbi, decorazioni e prodotti tipici. In programma anche degustazioni e intrattenimento musicale.

Info: www.prolocomalesco.webnode.it

A Santa Maria Maggiore invece i Mercatini di Natale si apriranno anche quest’anno ufficialmente con Aspettando il Mercatino, che si svolgerà in Piazza Risorgimento giovedì 6 dicembre a partire dalle ore 20.30. http://mercatininatale.santamariamaggiore.info/