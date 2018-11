Nota movimenti sospetti sulle scale e fa arrestare tre ladre

Nel corso del tardo pomeriggio del 27 novembre gli equipaggi della Squadra Volante di Varese sono intervenuti in via Frattini dove sono state segnalate tre donne che si aggiravano con fare sospetto. L’attenta perlustrazione della zona e la collaborazione di un inquilino di un palazzo di quella via ha permesso di individuare le tre donne all’interno di uno stabile. In particolare il cittadino varesino, sentendo un rumore sospetto, ha notato attraverso Io spioncino della sua porta di ingresso tre donne che salivano le scale e, sicuro che non abitassero in quello stabile, ha subito chiamato il N.U.E..

Prontamente gli equipaggi in servizio hanno raggiunto il palazzo segnalato riuscendo a bloccare le tre ladre, di origine sinti abitanti nel campo rom di Torino, una delle quali minorenne, che, fortunatamente non erano ancora entrate in azione. A seguito di perquisizione sono stati sequestrati due cacciaviti di grosse dimensioni, un oggetto atto allo scasso utilizzato per aprire la serratura a scatto del portone d’ingresso del palazzo.

Alla luce di quanto emerso la minorenne è stata tratta in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso con le due maggiorenni che, invece, sono state deferite in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per i citati reati. J.C. è stata quindi accompagnata presso il centro di prima accoglienza “Beccarla” di Milano. A carico delle tre donne è stata attivata la procedura per la notifica del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella città di Varese.