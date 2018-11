Orizzonte Ideale guarda alle amministrative: “Stiamo lavorando per dare il nostro contributo”

Si avvicinano le elezioni amministrative del 2019 e anche l’associazione politica Orizzonte Ideale si sta organizzando.

«Il 2018 è stato un anno di svolta – spiega l’associazione in un comunicato -, grazie all’elezione in Consiglio Regionale di Giacomo Cosentino con la Lista Fontana Presidente e al contributo che abbiamo dato durante le elezioni provinciali per far eleggere Presidente della Provincia Emanuele Antonelli».

Ma Orizzonte Ideale guarda ora al 2019 e alle elezioni comunali sul territorio: «stiamo lavorando in comuni come Arcisate o Sesto Calende ma più in generale su Valceresio, Valcuvia, Luinese e sud della provincia per creare liste e candidare persone valide come consiglieri e come sindaci, per crescere ed affermare il nostro modus operandi in sempre più comuni della Provincia».