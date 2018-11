Stupire, incuriosire, informare e perché no, divertire. La Prima guerra Mondiale arriva a teatro con una pièce di grande suggestione, a partire da titolo: “Palle girate e altre storie. Dietro le quinte della Grande Guerra”.

Lo spettacolo, che si terrà martedì 4 dicembre al teatro Apollonio di Varese, è stato fortemente voluto da Prefettura e Comune, in collaborazione con Provincia e ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ufficio XIV di Varese e il supporto di Esercito, Forze di polizia e Associazioni di Arma.

E senza retorica, con un linguaggio del disincanto regolato con un ritmo serrato e avvincente, svela il fronte che non ti aspetti, carico di morte ma anche di vita, di sofferenza e ironia, di curiosità e aneddoti, di buone stelle e cattive sorti messe in scena da un’eterogenea umanità scaraventata in trincea.

Nello stesso giorno nel foyer della sala teatrale verrà allestita la mostra di cimeli e divise d’epoca con il contributo del Carosello Storico 3 leoni e della associazioni di Arma nonché una mostra di opere del disegnatore satirico Giuseppe Scalarini sul tema della pace, a cura dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia.