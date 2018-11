Partono i lavori per la posa della fibra ottica

San Vittore Olona è tra i primi Comuni della Provincia di Milano in cui prendono il via i lavori di scavo per la posa delle linee di fibra ottica che permetteranno ai residenti di poter accedere ad internet tramite connessioni a banda ultra larga con una velocità fino a 100 Mbps. L’attività rientra nell’ambito di un progetto voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico che sta provvedendo alla copertura di tutte le cosiddette “aree bianche” del territorio nazionale, ossia quelle zone che finora non sono state oggetto di investimento privato da parte dei provider nazionali di telecomunicazioni.

«Il nostro Paese – spiega il Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici Marco Zerboni – è tra i primi della Città Metropolitana di Milano a vedere l’avvio dei lavori. Ciò perché a suo tempo abbiamo avuto la lungimiranza di sottoscrivere una convenzione in tal senso con la Regione. Quanto ai benefici che la fibra ottica potrà portare non è nemmeno necessario che mi dilunghi a parlarne. La sua utilità sarà ovviamente apprezzata in primo luogo dalle aziende e dalle scuole ma sarà comunque utilissima anche ai privati cittadini visto che ormai anche le attività del tempo libero sono sempre più legate ad una connessione ultra veloce con la rete. Non dimentichiamo infine che in alcuni punti del nostro Paese la connessione si presentava ancora oggi problematica. Tutto questo adesso potrà terminare».

I lavori di scavo stanno procedendo e la loro conclusione è prevista entro Natale. A gennaio verranno invece posati i cavi. A quel punto, per rendere definitivamente disponibile il servizio, mancherà solo l’attivazione delle offerte commerciali da parte degli operatori di mercato.