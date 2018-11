Poeti in guerra, una conferenza su Ungaretti e Apollinaire

Venerdì 30 novembre a partire dalle ore 17.45 presso la Sala Consiglio del Comune di Luino avrà luogo un incontro dedicato al centenario della Grande Guerra dal titolo ‘I poeti volontari della Grande Guerra: Giuseppe Ungaretti e Guillaume Apollinaire”.

L’evento nasce da un’interazione tra diverse matrici culturali che si sono impegnate insieme per approfondire una tematica così delicata per far comprendere ai giovani quanto sia importante la pace. A questo evento hanno collaborato la poeta Adriana Gloria Marigo, del mondo del giornalismo e degli istituti scolastici.

Adriana Gloria Marigo, poetessa coinvolta in attività della Biblioteca Civica di Luino interverrà all’evento che permetterà ai fruitori di meglio conoscere le personalità di due figure letterarie dalla incredibile modernità.

Un ringraziamento va alle Dirigenti Scolastiche, ( Maria Luisa Patrizi per il Liceo Sereni di Luino, Raffaela Menditto Istituto Bernardino Luini, Fabio Giovanetti I.S.I.S. Carlo Volonte’ ), alle Professoresse Lauretta Pirani e Monica Clerici del percorso liceale ESABAC, Elena Dicara e Cristina Pisottu dell’Istituto Bernardino Luini, e Sabina Scommegna con Lorella Bianchi dell’I.S.I.S. che hanno creduto in questo progetto.

L’incontro, organizzato dal Comune di Luino con il patrocinio degli Amici del Liceo si e’ rivelato anche un’opportunita’ per i giovani studenti di sviluppare competenze di team working. Al tempo stesso, i ragazzi potranno conoscere e valorizzare il loro patrimonio culturale e artistico e rafforzare il raccordo fra scuola enti e associazionismo locale per promuovere la loro formazione personale.

Giuseppe Ungaretti e Guillaume Apollinaire si confermano così maestri di cultura eterna.

Presenta la giornalista Simona Fontana Contini con la preziosa collaborazione del fotografo Francesco Marmino.