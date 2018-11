I ragazzi di Noumenews vincono la sfida di Bloglab

Sono Giulia Pantusa, Beatrice Bellezza, Francesco Pricolo e Andrea Kopsch i vincitori della settima edizione di Bloglab. La loro redazione Noumenews si è infatti classificata prima nel laboratorio che per tre giorni ha visto competere 90 ragazzi divisi in 18 squadre.

Raccontare storie, interrogarsi sui temi sollevati dal festival e utilizzare i social per comunicare sono state le richieste fatte e la squadra del Liceo scientifico di Gallarate si è distinta per originalità e creatività. Sul secondo gradino del podio un gruppo di abitué del festival: Andrea Piumino, Matteo Cifani, Elena Rondini e Susanna El Taher della squadra varesina Il Resto del Cairoli. Terzo e quarto posto per due squadre di Busto Arsizio: Vox Populi con Daniele Vacchelli, Alice Colombo, Majda Kabidi, Gaia Manzotti e Sara Vanni del Liceo Crespi e i TNT del Liceo Tosi, Andrea Stoccuto, Alessia Ravizza, Matteo Rigiroli, Federica Girella e Mattia Fanni.

I lavori prodotti da queste e da tutte le altre redazioni sono disponibili sul sito di Bloglab, raggiungibile seguendo questo link.