Una serata dedicata alla tavola periodica degli elementi chimici

La serata della scienza in programma giovedì 22 alle ore 21, nell’Auditorium dell’Insubrias Biopark di Gerenzano, può essere considerata un’anteprima della celebrazione dell’Anno internazionale della Tavola periodica degli elementi chimici.

Nel 2019 ricorreranno, infatti, 150 anni dall’invenzione da parte di Dmitrij Mendelev del sistema periodico e della Tavola, considerata un vero capolavoro della scienza per classificare gli elementi chimici.

“Storie periodiche: aneddoti e curiosità sulla scoperta degli elementi chimici della tavola periodica”, questo il titolo della serata che vedrà nel ruolo di relatore il dottor Riccardo Lucentini, chimico industriale.

Sia il Fiirv, sia l’associazione Scientificamente hanno perciò voluto organizzare una serata divulgativa su questo capolavoro della scienza pensato e utilizzato per classificare gli elementi chimici.

Dalla Svezia all’India, dai laboratori del 1800 alle moderne tecnologie, un viaggio alla scoperta della tavola periodica per svelarne i segreti e raccontare storie, aneddoti e curiosità di uomini e territori che hanno segnato la storia della scienza e dell’umanità. Una storia che ancora oggi è in fase di completamento poiché il numero degli elementi conosciuti continua ad aumentare. Basti pensare che gli ultimi 4 elementi sono stati inseriti nella tabella nel novembre 2016.

Con la decisione di intitolare un anno alla Tavola l’Onu intende riconoscere l’importanza della chimica per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la ricerca di soluzioni alle sfide globali in svariati settori. Inoltre, per i giovani attratti dalla chimica e dalla fisica l’Anno Internazionale rappresenterà uno stimolo ad impegnarsi per diventare i futuri scienziati e innovatori.

IL CALENDARIO

22 novembre – tavola periodica relatori Dario Alberio, enologo e dottor Riccardo Lucentini, Chimico industriale.

17 gennaio, “Viaggio nel corpo umano con la diagnostica per immagini”, relatore dottor Alfredo Goddi.

21 febbraio, “History food: l’uomo e il cibo nel corso della storia”, relatore dottoressa Giovanna Marini, archeologa.

21 marzo 2018, “Dieta flessibile e alimentazione intuitiva:di cosa si tratta e come imparare ad ad autoregolarsi”;, relatore dottoressa Claudia Rumi, biologa ed esperta in educazione alimentare.

organizzare una serata divulgativa su questo capolavoro della scienza pensato e utilizzato per classificare gli elementi chimici.

Dalla Svezia all’India, dai laboratori del 1800 alle moderne tecnologie, un viaggio alla scoperta della tavola periodica per svelarne i segreti e raccontare storie, aneddoti e curiosità di uomini e territori che hanno segnato la storia della scienza e dell’umanità. Una storia che ancora oggi è in fase di completamento poiché il numero degli elementi conosciuti continua ad aumentare. Basti pensare che gli ultimi 4 elementi sono stati inseriti

nella tabella nel novembre 2016.

Con la decisione di intitolare un anno alla Tavola l’Onu intende riconoscere l’importanza della chimica per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la ricerca di soluzioni alle sfide globali in svariati settori. Inoltre, per i giovani attratti dalla chimica e dalla fisica l’Anno Internazionale rappresenterà uno stimolo ad impegnarsi per diventare i futuri scienziati e innovatori.

IL CALENDARIO

tavola periodica relatori Dario Alberio, enologo e dottor Riccardo Lucentini, Chimico industriale.

17 gennaio, “Viaggio nel corpo umano con la diagnostica per immagini”, relatore dottor Alfredo Goddi.

21 febbraio, “History food: l’uomo e il cibo nel corso della storia”, relatore dottoressa Giovanna Marini, archeologa.

21 marzo 2018, “Dieta flessibile e alimentazione intuitiva:di cosa si tratta e come imparare ad ad autoregolarsi”;, relatore dottoressa Claudia Rumi, biologa ed esperta in educazione alimentare.