Sicurezza nei cantieri mobili, gli ingegneri ne parlano a Malpensafiere

Un seminario sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, promosso dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese con la collaborazione del CPT-Centro Prevenzione Infortuni.

L’appuntamento è per venerdì 30 novembre a MalpensaFiere con inizio alle 15.

L’iniziativa s’inserisce in un ciclo d’incontri dedicati al confronto e allo scambio di esperienze con gli organismi di controllo, in una logica di formazione permanente per i professionisti e, in generale, tutti gli operatori del settore.