I sinti in corteo contro lo sgombero: “Non siamo miliardari”

Il corteo dei sinti di via Lazzaretto è arrivato fino al Municipio di Gallarate tra slogan e canti. Si è svolta regolarmente la manifestazione per protestare contro la decisione del sindaco Andrea Cassani di voler abbattere le strutture abusive a partire dal 23 novembre.

La piccola comunità che da 10 anni vive nel campo di via Lazzaretto, inizialmente con l’accordo dell’amministrazione comunale, sarà costretta ad abbandonare l’area alle porte dell’inverno con tutti i rischi che ne conseguono: “I nostri figli sono spaventati da questa ipotesi, abbiamo neonati, persone anziane che non stanno bene”, spiegano i residenti.

Il corteo dè partito intorno alle 11 e ha raggiunto il Comune dove, sulle scale della basilica, hanno anche intonato canzoni con tanto di accompagnamento chitarristico. I Sinti hanno ribadito di non essere i Casamonica della situazione. “Non siamo miliardari, viviamo in case mobili perché questa è la nostra cultura. Lavoriamo per mantenerci e troviamo assurdo che ci mandino via adesso, con questo freddo” dice Giuliano Bianchi, uno dei residenti.

Sul posto agenti di Polizia ma la situazione è sotto controllo.