Sgombero Sinti: “Chiediamo si riusnisca il tavolo di inclusione”

«Nessuno sgombero per le famiglie rom e sinti di Gallarate. Convocare tavolo di inclusione rispettando accordi europei». La richiesta è stata presentata ufficialmente venerdì 23 novembre al comunale di Gallarate da Marcello Zuinisi, legale rappresentante dell’Associazione Nazione Rom.

«Considerando che le ordinanze dirigenziali dell’Ufficio Urbanistica, hanno denunciato abusi edilizi presenti all’interno del campo di Via Lazzaretto e la loro mancata ottemperanza da parte dei residenti – si legge nella letta depositata in Municipio – è evidente, altresì, la mancanza di un piano di inclusione sociale per le famiglie Rom, Sinti, Caminanti (RSC) presenti all’interno dello stesso campo, tra cui moltissimi minori; i problemi relativi all’ordine pubblico che lo sgombero del campo provocherebbe sarebbero di grave entità: le famiglie del campo non hanno alternative abitative e sarebbero costrette ad accamparsi su piazze e pubblica via».

Ecco quindi la richiesta: «Si chiede la sospensione sgombero famiglie dal Campo di Via Lazzaretto e convocazione tavolo di inclusione rom sinti caminanti nel rispetto degli accordi quadro strutturali europei e della strategia nazionale; il tavolo, da attuarsi anche localmente, andrà ad occuparsi di procedere alla stesura di un piano di superamento del campo di Via Lazzarretto, utilizzando il denaro stanziato dai fondi strutturali europei, il coinvolgimento di UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato punto di contatto nazionale nelle relazioni costruite dall’Italia con la Commissione Europea relativamente alla questione degli accordi quadro strutturali di cui sopra».