Sinti, la proposta di Romano: “Sgombero, ma dopo Natale”

È l’ultimo tentativo, forse, per evitare lo sgombero immediato del campo sinti. Protagonista, l’avvocato Pietro Romano, che gratuitamente ha preso in carico – in questa fase – la vicenda di via Lazzaretto.

«Ho chiesto un atto esclusivamente umanitario: posticipare lo sgombero a gennaio, dopo le feste» spiega Romano, che oggi ha accompagnato in municipio due capifamiglia. «Possiamo far trascorrere il Natale in pace ai quaranta bambini che ci sono nel campo e che stanno già soffrendo molto per questa vicenda. Allo stesso tempo ci impegniamo a proseguire con la rimozione delle strutture abusive e a programmare il trasferimento, con trasporto eccezionale, delle case mobili. A spese degli abitanti del campo».

Romano precisa due elementi, prima di tutto: la gratuità della sua azione («non chiedo un euro, lo faccio per la città») e il fatto che il suo impegno è volto al bene di Gallarate, per evitare ulteriori tensioni. «Dal punto di vista legale non si può fare più nulla: il Comune ha tutto il titolo di eseguire lo sgombero. Ma chiediamo un atto umanitario. Intanto la mediazione ha già ottenuto alcuni risultati: cinque famiglie se ne sono già andate da via Lazzaretto». Particolare non di poco conto: l’operazione di sgombero non è certo a costo zero per il Comune e la possibilità di recuperare le spese facendole pagare alle famiglie è un po’ un’incognita.

Accetterà l’amministrazione la proposta? In mattinata Romano ha detto di aver ricevuto un no, ma poi ci sono stati ulteriori contatti. Il sindaco ha inviato poi una nota nel pomeriggio: