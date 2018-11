I sogni di Natale degli anziani soli? Li puoi realizzare tu

La sua bellezza e la sua forza stanno innanzitutto nella possibilità, che viene data agli anziani, di poter esprimere un desiderio. Può sembrare una cosa banale, ma per un anziano ospite di una struttura residenziale, in una fase della vita in cui sono principalmente altri a decidere per lui, riscoprire una dimensione di ascolto di sé e di legittimazione di un desiderio, è qualcosa che può portare nuova linfa e nuova vita».

Chiunque volesse realizzare il desiderio di un anziano può andare sul sito e scegliere il dono (in base al prezzo e alla vicinanza della struttura che ospita l’anziano) : il “nipote di Babbo Natale” sarà poi contatto dalla casa di riposo per concordare le modalità di consegna del premio o della condivisione dell’esperienza (nel caso della passeggiata nel bosco o della gita a Roma, tanto per fare un esempio).

Insomma, gli anziani incontreranno chi ha deciso di fare loro il regalo ed è questo il valore aggiunto della bella iniziativa.

Certo, poi ci sono desideri non semplici da realizzare ma rappresentano le sfide più belle: Pasqua ha 91 anni ed è ospite di una casa di riposo di Robecco d’Oglio a Cremona. Chiede di riabbracciare ancora una volta tutti i suoi nipoti: costo del regalo, tra 0 e 20 euro. Valore, infinito…