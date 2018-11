Trasferta insidiosa per la Caronnese

La Caronnese continua a veleggiare nelle zone nobili della classifica e arriva da quattro vittorie di fila che l’hanno lanciata al terzo posto in classifica, alle spalle solo di Mantova e Como, pari merito con Rezzato e Pro Sesto.

Domenica 2 dicembre (ore 14.30) i rossoblu sono attesi da una trasferta piena di insidie sul campo dello Scanzorosciate. I giallorossi bergamaschi sono in lotta per la zona salvezza e arrivano da tre risultati utili consecutivi: dopo i pareggi contro Sondrio e Villafranca è arrivata la vittoria 3-1 in casa della Virtus Bergamo.

La squadra di mister Achille Mazzoleni non vuole fermarsi e anche nella bergamasca cercherà di portarsi a casa tre punti importanti per rimanere in alto.

I riflettori di giornata saranno puntati sul “Martelli” dove il Mantova ospiterà il Rezzato. Il Como sarà impegnato in casa contro il Caravaggio e la Pro Sesto andrà a Ponte San Pietro Isola.