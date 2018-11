Un’altra mattina difficile sui treni delle linee Fs

Ancora una mattina difficile sui treni delle linee che fanno capo al “nodo” di Gallarate.

Trenord ha soppresso due corse da e per Luino (25319 e 25328) e due corse da e per Porto Ceresio (5300 in ora antelucana e 5305 previsto in arrivo a Porta Garibaldi alle 8.28).

Ci sono poi ritardi diffusi su alcuni treni da Domodossola e Luino (punta massima: il 10405 con oltre 30 minuti) e S5 da Varese. In ritardo di oltre 30 minuti anche la corsa S5 23008 in direzione Varese, che è molto utilizzata da chi è diretto per lavoro a Varese (dovrebbe arrivare alle 8.47).