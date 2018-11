A Villa Della Porto Bozzolo protagoniste le camelie invernali

Un intero fine settimana dedicato alle camelie invernali quello a Villa Della Porta Bozzolo e in programma sabato 3 e domenica 4 novembre.

Un appuntamento organizzato in collaborazione con la Società Italiana della Camelia che porta il visitatore alla scoperta di un binomio particolare: quello della pietra e dei fiori, che trova perfetta rappresentazione nei giardini del lago Maggiore.

Le camelie infatti, sono in esposizione e accompagnate dall’esposizione a cura di Ivo Rocco di architetture di pietra in miniatura, oltre a bonsai di camelie con fioritura invernale. La manifestazione è in programma fino a domenica, alle 18 ed è un’occasione per visitare le sale della villa di delizia a pochi passi dal cuore di Casalzuigno.