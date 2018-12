Anche Barzola ha il suo albero di Natale

Anche la frazione di Barzola di Angera ha il suo albero di Natale in piazza.

Lo hanno allestito nella giornata di domenica, l’assessore comunale Antonio Campagnuolo, il vice sindaco Marco Brovelli con il prezioso aiuto delle rispettive consorti e di due volontari.

«Negli scorsi anni ho sempre seguito questo gesto natalizio a cui tengo molto – racconta Campagnuolo – e Barzola era rimasta l’unica tra frazioni e rioni a non avere un albero di Natale illuminato . Non mi sono preoccupato del fatto che nessuno se ne occupasse quest’anno, e come spesso accade, detto e fatto. Un paio d’ore in compagnia del vicesindaco e anche Barzola ha il suo albero in piazza».