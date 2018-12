Anche Damiano Cunego alla Pedala con i Campioni

Ci sarà anche Damiano Cunego tra i partecipanti alla 19esima edizione della “Pedala con i Campioni” in programma sabato 8 dicembre a Brinzio.

L’evento, voluto dagli ex professionisti varesini, inserito nel programma della Varese Sport Commission e gestito dal punto di vista tecnico dal Velo Club Sommese, si avvia verso il traguardo delle 1000 adesioni, ovvero l’obiettivo che gli organizzatori si erano posti per questa manifestazione che per il secondo anno ricorda e onora la figura di Michele Scarponi.

Tra coloro che hanno già aderito alla pedalata ci sono Enrico Gasparotto, i professionisti varesini Eugenio Alafaci, Luca Chirico, Edward Ravasi e Ivan Santaromita, i giovani Matteo Moschetti, Alessandro Covi, Andrea Oldani e Antonio Puppio, gli ex professionisti varesini guidati da Stefano Zanini, Dario Andriotto, Cristiano Frattini, Oscar Mason, Daniele Nardello, Tupak Casnedi e Francesco Fratttini, l’ex pro Davide Bramati ed a rappresentare la Federciclo provinciale e regionale in sella Massimo Rossetti, Alfredo Zini e Laura Rogora.

Il ricavato della pedalata verrà devoluto a: Adiuvare onlus, sezione del ciclismo paralimpico del Velo Club Sommese, Sestero onlus, Insieme nel Futuro onlus, San Martino onlus e Insieme ad Andrea si può onlus.

Il programma di sabato 8 dicembre prevede il ritrovo e le iscrizioni (Euro 15 pre iscritti – Euro 20 il giorno 8 dicembre) a Brinzio alle ore 8.30 e la partenza alle ore 10.

Il percorso è di 49 i chilometri: Brinzio, Motta Rossa, Varese, Casbeno, Bobbiate, Schiranna, Gavirate, Cocquio Trevisago, Gemonio, Cittiglio, Cuveglio Rancio Valcuvia a Brinzio con la sosta davanti all’effige della Madonnina con la benedizione del sacerdote – ciclista Don Silvano.

Rientro a Brinzio alle ore 12 ed estrazione tra tutti i partecipanti delle maglie dei professionisti presenti. Sarà possibile fermarsi a pranzo a Brinzio prenotando al 0332 602291, mentre verrà allestito un piccolo villaggio con alcuni espositori del settore ciclistico e le associazioni alle quali verrà devoluto il ricavato della manifestazione.