Si ripete il rito della Pedala con i Campioni: l’8 dicembre tutti in sella

Ormai l’evento in sé è più forte del ciclismo stesso dei professionisti, nel senso che la “Pedala con i Campioni” rimane un appuntamento fisso, partecipato e imprescindibile per gli appassionati anche in un’epoca in cui le squadre “pro” iniziano i propri ritiri già nel mese di dicembre.

Sabato 8 dicembre dunque, si perpetuerà il rito con la pedalata organizzata dai corridori del Varesotto, giunta alla 19a edizione e capace di richiamare ogni volta circa 1.500 appassionati in quel di Brinzio, località simbolo del pedale provinciale ma anche luogo perfetto per un’iniziativa di questo genere. Che, lo ricordiamo, ha innanzitutto un importante risvolto benefico visto che come sempre i soldi ricavati andranno a sostenere diverse associazioni con risvolti sociali presenti sul territorio. E che avrà una dedica speciale a Michele Scarponi, il campione marchigiano e azzurro scomparso nel 2017.

La manifestazione si è presentata oggi – martedì 27 – in Camera di Commercio a Varese, un modo per sottolineare la vicinanza della Varese Sport Commission a un evento capace di richiamare tante persone anche da lontano, soprattutto in un momento dell’anno in cui questa disciplina va generalmente in letargo. A condurre le danze il giornalista Sergio Gianoli affiancato da Stefano Zanini e Dario Andriotto, due dei corridori – allora erano in piena attività – che nel ’99 idearono la manifestazione, nata per inaugurare il monumento della “Madonna dei ciclisti” che proprio gli atleti avevano contribuito a restaurare. La prima volta si presentarono in 200 ma la pedalata fu annullata per maltempo; l’anno dopo furono in 400 a salire in sella e da allora il giorno dell’Immacolata è divenuto un appuntamento fisso, con record di 2.300 ciclisti in occasione del decennale.

Oggi, a una dozzina di giorni dall’evento, la “Pedala con i Campioni” vanta già oltre 700 aderenti, ma naturalmente le iscrizioni sono ancora aperte in una quarantina di punti convenzionati (la maggior parte sono negozi di ciclista) sparsi nel Varesotto ma anche in Ticino, nelle province di Como e Milano e in Piemonte. Quest’anno la quota di iscrizione è stata fissata in 15 euro con un pacco-gara per i partecipanti sempre più ricco e garantito per i primi 1.500 pedalatori.

La formula è quella consueta: il ritrovo di Brinzio sarà aperto dalle ore 8 mentre la partenza del gruppone avverrà alle 10: l’andatura sarà naturalmente moderata su tutti i 49 chilometri del percorso in modo che tutti possano restare nel lungo serpentone colorato. I ciclisti andranno in direzione della Rasa e da lì a Masnago per poi scendere al lago di Varese; percorreranno la SP1 fino all’imbocco della Valcuvia e risaliranno verso Brinzio da Rancio. Prima del ritorno in paese, tradizionale sosta con benedizione alla Madonnina patrona degli stessi ciclisti. Al termine il ristoro e la consueta estrazione a sorte delle maglie originali dei campioni della bicicletta, tra le quali ci saranno quelle del vincitore dell’ultimo Giro, Chris Froome, e del tre volte iridato Peter Sagan.

La parte tecnica della “Pedala con i Campioni” sarà affidata principalmente agli uomini del Velo Club Sommese, una delle associazione che beneficeranno dei fondi raccolti dalla manifestazione, denaro che sarà destinato alla squadra paralimpica della società. Altri sostegni andranno ad Adiuvare Onlus (che si occupa di lotta al diabete e sarà presente con uno stand per provare il livello di glicemia), alla AIL (lotta alle leucemie), alla Associazione “Insieme nel futuro” Onlus (trasporto anziani e persone in difficoltà tra domicilio e strutture sanitarie) e Associazione “Insieme ad Andrea si può” di Jerago, onlus animata dalle mamme dei corridori del GS Prealpino.

Anche quest’anno, infine, la Pedala con i Campioni è preceduta da una serie di iniziative durante le quali è anche possibile iscriversi per l’8 dicembre: dal Gran Gala del ciclismo varesino di sabato scorso al convegno tenutosi ieri sera a Palazzo Estense fino alle gara di ciclocross in programma sabato prossimo a Monvalle (organizzate dal GS Contini) e alla premiazione dei giovani corridori di domenica 2 a Cuvio.