Luino vieta i botti per un’intera settimana

La decisione del sindaco Andrea Pellicini prevede multe fino a 500 euro per chi non rispetta le disposizioni: somme che vengono raddoppiate “in caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza”.

La decisione è stata presa per diversi motivi, sceondo ciò che esprime l’ordinanza sindacale: innanzitutto perchè l’utilizzo, l’accensione ed il lancio di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, di razzi ed altri artifici pirotecnici è «causa di disagio per l’uso spesso incontrollato e senza l’adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni all’integrità fisica delle persone degli animali e dell’ambiente» ma anche perchè «esiste un oggettivo pericolo anche in caso di petardi a vendita libera, trattandosi pur sempre di materiale esplodente che, in quanto tale è in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità» e che conseguenze negative possono determinarsi anche a carico degli animali di affezione, di allevamento e selvatici «in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante ingenera spavento e perdita dell’orientamento».