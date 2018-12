Apertura straordinaria per la moda solidale dello Stendipanni

Sabato 29 dicembre ad Azzate un pomeriggio da dedicare ai buoni affari e alla solidarietà.

“Lo stendipanni“, il mercatino solidale dell’associazione Mamme in cerchio, sarà infatti aperto in via straordinaria dalle 14,30 alle 18,30.

L’esposizione si svilupperà in tutto il salone sotto al cinema dell’Oratorio, in via Acquadro 30, dove potrete trovare moltissimi capi d’abbigliamento, soprattutto invernale, ma anche accessori e abbigliamento per bambini, giocattoli e tanto altro.