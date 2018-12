Autotrasporti Bertoni, da 90 anni sulle strade

Autotrasporti Bertoni è un’azienda di trasporti nazionali e internazionali, nata a Besozzo nel 1928, che nel 2018 ha spento le sue prime 90 candeline.

Galleria fotografica Autotrasporti Bertoni 4 di 5

Nel tempo l’azienda ha saputo evolversi per rispondere alle necessità di carico e scarico merci e alle logiche di una movimentazione dinamica, moderna e tecnologicamente all’avanguardia.

Bertoni è da sempre un’azienda familiare, oggi guidata dalla terza generazione di una famiglia di imprenditori che ha saputo imprimere uno stile fatto di concretezza, condivisione e responsabilità.

Anche la seconda sede di via Mazzini a Ternate rispecchia la dinamicità della gestione, in spazi ampi e funzionali che hanno permesso all’azienda di diventare leader nel settore autotrasporti, con uno staff fatto di professionisti attenti e in grado di rispondere a ogni necessità del cliente.

Una delle attività principali dell’azienda è il groupage, ovvero l’accorpamento di partite e colli diversi in un’unica spedizione, per ottimizzare i tempi e i costi, con un occhio anche all’ambiente.

I trasporti di ogni genere di merce avvengono nella massima sicurezza e trasparenza, con una filiera completamente informatizzata, dove ciascuna spedizione è monitorata da un sistema detto “track & trace” che elabora tutte le informazioni fondamentali del ciclo di spedizione, fino alla consegna.

Da 90 anni sulle strade, il nome Bertoni è sinonimo di sicurezza ed elevata qualità del servizio, certi che le proprie merci saranno trasportate a destinazione con la massima cura e professionalità, ma soprattutto con una puntualità del 99,6%.

Con l’avvicinarsi delle feste, lo staff di Autotrasporti Bertoni vuole augurare a tutti Buon Natale e un sereno 2019.