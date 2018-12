Axpo, Scs, Cimberio: sotto canestro è crisi per tre

In un momento esaltante per la Openjobmetis – terza in Serie A – ma anche brillante per la Coelsanus – quarta in B – il basket “d’elite” del nostro territorio deve fare anche i conti con la crisi conclamata di tre squadre: l’Axpo Legnano in A2 maschile, la SCS Varese in A2 femminile e la Cimberio che da diversi anni gareggia nel massimo torneo tricolore in carrozzina.

QUI AXPO: ANCHE LATINA È AMARA

Due vittorie in undici partite, diverse belle prove ma senza “raccolto”, penultimo posto in classifica con Cassino – ultima – che ha appena ottenuto il primo successo. Il momento degli Knights è davvero delicato, anche considerando il divorzio in corsa da un coach esperto come Giancarlo Sacco, sostituito da uno staff dove il giovane Alberto Mazzetti è il principale allenatore.

Sabato a Latina i biancorossi hanno raccolto la nona sconfitta stagionale, anche questa maturata di misura (84-81) nonostante la stratosferica partita del play italoamericano Raffa, autore di 40 punti. La squadra del presidente Tajana, già costretta a rinunciare al pluriinfortunato Benetti, sta pagando carissimo il momento nero di Makinde London, rookie statunitense che ha lasciato intravvedere ottime cose ma che è sempre più fuori dai giochi. Emblematico il messaggio dello stesso Tajana su Facebook: «Rammarico per una vittoria sfuggita che meritavamo dopo 40 minuti molto ben giocati. Ma senza un USA è dura vera!». London, 2 punti in 5′ di impiego, va verso il taglio ma intanto resterà a Legnano ancora per qualche partita. Arriverà il momento della scossa, per lui e per i compagni?

Benacquista Ass. Latina – Axpo Legnano 84-81

(25-27, 44-53; 65-64)

Legnano: Raffa 40 (11/17, 4/9), Bianchi 12 (4/6 da 3), Bozzetto 11 (3/9), Serpilli 10 (2/4, 2/8), Ferri 6 (0/1, 2/4), London 2 (1/2, 0/1), Bortolani (0/3, 0/2), Ne: Corti, Berra, Coraini. All. Mazzetti.

Classifica (dopo 11 giornate): V. Roma 16; Bergamo, Casale M., Rieti, Agrigento 14; L. Roma, Latina, Capo d’Orlando 12; Siena 11; Treviglio, Trapani, Biella 10; Scafati 8; Tortona 6; LEGNANO 4; Cassino 2.

QUI SCS: FERME A UNA VITTORIA

Non era certo il match interno contro la capolista Costa Masnaga l’occasione più semplice per muovere la classifica, da parte della Pallacanestro Femminile Varese 95. Ma perdere non fa mai piacere (51-81 il risultato, bene Premazzi, Biasion ed Elena Mistò) soprattutto quando il ruolino di marcia parla di una sola vittoria a fronte di 10 “referti gialli”, con ultimo posto in classifica condiviso con Albino.

«Costa è troppo forte per noi» ha ammesso coach Lilli Ferri «sia sotto canestro dove non siamo state in grado di fermare Vente, sia con le esterne. La mia squadra ha avuto il merito di giocare fino alla fine ma dobbiamo essere globalmente più producenti».

Ora il calendario mette in fila una serie di partite “giocabili” contro Milano Vicenza, Carugate e Albino, poi sarà il momento di tirare le somme.

SCS Varese – B&P Autoric. Costa Masnaga 51-81

(9-20, 25-42; 39-60)

Varese: E. Mistò 9 (3/7, 1/2), Beretta 3 (0/5, 1/3), F. Mistò 2 (0/3), Biasion 5 (1/2, 1/4), Petronyte 1, Premazzi 19 (3/6, 0/4), Sorrentin 3 (0/4, 1/2), Visconti 1 (0/2, 0/1), Rossi 4 (1/5, 0/4), Polato 4 (2/4). Ne: A. Sonzini e I. Sonzini. All. Ferri.

Classifica (dopo 11 giornate): Costa Masnaga, Crema 20; Villafranca 18; Moncalieri, Castelnuovo Scrivia 16; Itas Bolzano, Udine, Vicenza 12; Marghera 10; San Martino di L., Carugate, Ponzano, Milano 8; Val Bruna Bolzano 4; VARESE, Albino 2.

CIMBERIO, ALLARME ROSSO

Per fortuna quest’anno, dalla Serie A1 di basket in carrozzina, si retrocede solo attraverso i playoff. Altrimenti la situazione per la Cimberio Handicap Sport sarebbe di quelle che fanno tremare i polsi: i biancorossi sono ancora a quota zero e anche sabato 8 dicembre hanno pagato dazio contro un’avversaria pronosticata come inferiore, il Banco Sardegna Sassari. La perdurante assenza di capitan Roncari e qualche incidente momentaneo – sabato Silva, migliore biancorosso, è rimasto per lunghi minuti in panchina per un guasto alla carrozzina – sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto in basso Varese nella classifica nazionale.

Sassari, non certo una corazzata, è passata con relativa scioltezza (71-81) al PalaCus Insubria muovendo la classifica: settimana prossima la sfida tra Bergamo e Varese lascerà a una delle due il cerino più corto tra le mani. Poi, per carità, a fine regular season ci saranno comunque i playout, ma sarebbe meglio arrivare agli spareggi con una classifica migliore.

Cimberio HS Varese – Banco Sardegna Sassari 63-73

(10-13, 26-31, 47-57)

Varese: Damiano 2, Barros 6, Binda 20, Silva 17, Diene 6, Sharma, Nava 6, Segreto 6, Pedron. All. F. Bottini.