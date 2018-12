Il Black & Blue vola sulle Alpi! 

L’associazione Black & Blue che anima da diciotto anni i Giardini Estensi e la provincia con l’omonimo festival di musica afroamericana, quest’anno il 26 e 27 dicembre curerà l’edizione invernale del Valle D’Aosta Blues & Soul Festival al Teatro Splendor di Aosta. Insieme a Slang Music e Regione Valle D’Aosta l’associazione di Varese porterà nella splendida città alpina il grande blues Internazionale e nostrano per una due giorni imperdibile.

Il festival prevede un nutrito cast artistico ed un originale incontro collaterale “I vestiti della musica – Viaggio tra le meraviglie delle copertine dei dischi” condotta da Paolo Mazzucchelli.

Si parte mercoledì 26 dicembre con una serata dedicata al Blues nelle sue più diverse sfaccettature. Aprirà la serata con un set acustico in versione one-man-band, voce e chitarra, la blues sensation Francesco Piu, protagonista da anni dei più prestigiosi festival del genere. Sarà poi la volta del torrido e dirompente rural-blues dei Superdownhome, duo che si ispira a Seasick Steve e con voce, cigar-box, cassa e rullante innerva di folk e rock la tradizione downhome del Mississippi. La chiusura è affidata alle sapienti mani (e all’armonica) di Fabio Treves e della sua Treves Blues Band

che ha girato in lungo e in largo per l’Italia e per il mondo tenendo alta la bandiera del blues italiano. I concerti della TBB sono un viaggio dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno.

Sempre mercoledì 26 dicembre alle 19.30, nel foyer del Teatro Splendor ad ingresso libero, Paolo Mazzucchelli (conoscitore, appassionato e collezionista di musica) presenterà I vestiti della musica: una sorta di viaggio a ritroso nel tempo alla riscoperta delle copertine dei dischi, della loro evoluzione da semplice ed anonimo contenitore a vera e propria icona, da elemento di marketing ad espressione dell’evoluzione di un gruppo o di un artista.

La seconda giornata del festival, giovedì 27 dicembre, avrà delle coordinate artistiche decisamente virate verso Soul, R’n’B e Gospel. La prima artista a calcare il palco sarà la soul-singer Sara Zaccarelli, dotata di voce graffiante e presenza scenica dirompente. Già protagonista in diverse edizioni del Porretta Soul Festival, sarà supportata da musicisti di prim’ordine per un tuffo nella black music, sua grande passione da sempre.

L’edizione 2018 del festival si concluderà con la spettacolare performance di Michael Brown and South Carolina Soul and Gospel Fire, un ensemble di musicisti di grande talento provenienti dal Sud degli States. Partendo dal gospel, presenteranno un set mozzafiato che pesca a piene mani dalla storia

della musica afro-americana senza tralasciare Soul, Funky e R’n’B, mettendo in evidenza voci black emozionanti e grande groove strumentale.

VALLE D’AOSTA BLUES & SOUL

Winter Festival 2018

Venerdì 26 e 27 Dicembre 2018 – ore 20.30 c/o Teatro Splendor di AOSTA

PRODUZIONE e DIREZIONE ARTISTICA: Associazione di Promozione Sociale Black & Blue e Slang Music

IN COLLABORAZIONE CON: Regione Valle d’Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura