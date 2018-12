In casa aveva undici chili di marijuana e 250 grammi di coca

Nella serata di lunedì, i Carabinieri della Stazione di Lainate hanno effettuato un importante sequestro di droga in un appartamento del centro della città, traendo anche in arresto un uomo italiano classe 1987, nato a Chiaravalle Centrale (Cosenza), residente a Centrache (nella stessa provincia) ma di fatto domiciliato in quella via Zavaglia, disoccupato e pregiudicato.

I militari, dopo aver registrato una serie di movimenti anomali nei pressi dell’abitazione, anche ed in particolare nelle ore serali e notturne, hanno deciso di approfondire la questione e nella serata di ieri hanno effettuato un servizio mirato nei pressi dell’appartamento.

Dopo un periodo di osservazione, gli uomini dell’Arma hanno effettuato d’iniziativa una perquisizione domiciliare all’interno dell’appartamento occupato dal 31enne, che ha portato al sequestro di un quantitativo ingente di sostanze stupefacenti. Nello specifico si parla di 11,558 chili di marijuana, suddivisivi in svariati confezioni di plastica occultati all’interno di un borsone, nonchè all’interno di vari complementi di arredo; 245 grammi di cocaina, suddivisi in involucri di cellophane occultati all’interno della cassetta dello scarico del bagno; 1.365 € in contanti, che sono considerati dai carabinieri provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a comprendere il ruolo dell’individuo e soprattutto se lo stupefacente fosse destinato allo spaccio al dettaglio nello stesso Comune di Lainate oppure altre ipotesi. L’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Milano San Vittore: dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.